Москва, , 19:18 — REGNUM Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в министерстве стараются контролировать ситуацию с коронавирусом. Из-за эпидемии по всему миру отменяются крупные спортивные мероприятия. Под особой угрозой срыва находятся зимние Олимпийские игры в 2022 году, которые должны пройти в Китае, где была зафиксирована первая вспышка заражения.

«Министерство спорта обеспокоено данной ситуацией, мы руководствуемся рекомендациями, в том числе с точки зрения безопасности наших граждан и гостей, которые прибывают.

Эта ситуация находится в зоне пристального внимания Минспорта, мы взаимодействуем со штабом при правительстве и Роспотребнадзором.

Мы направим обращение по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в адрес штаба, чтобы разъяснить порядок участия российских спортсменов в международных соревнованиях и их проведения на территории России. Необходимо защитить здоровье спортсменов и минимализировать риски срыва международного календаря», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что сейчас стоит вопрос о проведении ближайшего чемпионата мира по хоккею в России. В Швейцарии, стране-хозяйке мероприятия уже зафиксированы случае заражения из-за чего вероятность проведения на ее территории чемпионат с каждым днем уменьшается.