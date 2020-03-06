Новосибирск, , 18:47 — REGNUM 6 марта состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Сибирью». Встреча прошла при семи с половиной тысячах зрителей «Сибирь-Арены» в Новосибирске и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 4:3.

Юусо Пустынен стал главным героем встречи, оформив на свой счет голевой хет-трик. Финский нападающий трижды забросил шайбу в ворота «екатеринбуржцев». В первый раз это произошло на 8-й минуте встречи, когда игрок открыл счет с передачи Александра Шарова. Позднее, получив ответ от «Автомобилиста» в лице гола Березина, Пустынен на 12-й минуте периода оформил дубль. Йокипакка отметился второй голевой передачей. Единственную шайбу в розыгрыше второго периода забросили представители гостей: Питер Холланд сравнял счет на 39-й минуте — 2:2. На 6-й минуте третьего периода финский форвард закончил своё дело, замкнув передачу все того же Йокипакки. На счету Юусо 5 (4+1) очков в трех матчах плей-офф. Финский тандем «Сибири» помог им выявить равный счет в основное время, несмотря на все старания «Автомобилиста» помешать этому — 3:3.

В овертайме сильнее оказались хозяева. Никита Шашков забросил победную шайбу «снеговиков» на 10-й минуте дополнительного времени.

«Сибирь» лидирует в общем зачете серии со счетом 3:0.