Нижнекамск, Татария, , 18:28 — REGNUM Официальные порталы казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» объявили составы на третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча состоится 6 марта в Нижнекамске в 19:00 по московскому времени.

На данный момент «Ак Барс» лидирует в серии со счетом — 2:0.

«Нефтехимик»:Барулин (Шарыченков);

Шарипзянов — Брынцев, Энлунд — Берглунд — Хайруллин;

Мерфи — Пайгин, Уайт — Митчелл — Порядин;

Атюшов — Сергеев, Шиксатдаров — Куликов — Черников;

Семёнов, Хафизов — Шарифьянов — Бикмуллин, Грошев.

«Ак Барс»:Билялов (Мифтахов);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Рукавишников — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Фрэттин;

Викстранд — Педан, Э. Галимов — Санников — Лукоянов;

Юдин, Тихонов — Воронков — Фисенко, Дыняк.