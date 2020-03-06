Нижнекамск, Татария, 6 марта 2020, 18:28 — REGNUM Официальные порталы казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» объявили составы на третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча состоится 6 марта в Нижнекамске в 19:00 по московскому времени.
На данный момент «Ак Барс» лидирует в серии со счетом — 2:0.
«Нефтехимик»:Барулин (Шарыченков);
Шарипзянов — Брынцев, Энлунд — Берглунд — Хайруллин;
Мерфи — Пайгин, Уайт — Митчелл — Порядин;
Атюшов — Сергеев, Шиксатдаров — Куликов — Черников;
Семёнов, Хафизов — Шарифьянов — Бикмуллин, Грошев.
«Ак Барс»:Билялов (Мифтахов);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Рукавишников — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Фрэттин;
Викстранд — Педан, Э. Галимов — Санников — Лукоянов;
Юдин, Тихонов — Воронков — Фисенко, Дыняк.