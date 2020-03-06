Барселона, Испания, , 17:46 — REGNUM «Барселона» может воспользоваться Филиппе Коутиньо в качестве компенсации за трансфер бразильца Неймара из «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Барселона» уже знает как распорядиться бразильским полузащитником Филиппе Коутитьо по его возвращений из аренды в «Баварии». Отметим, что у мюнхенского клуба есть право выкупа игрока по истечению его годичной аренды, большой срок которой уже истек.

Тем не менее, в случае, если игрок возвращается в стан «каталонцев», он наверняка будет задействован в крупной сделке с «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, что «Барселона» готова выделить на трансфер Неймара 180 миллионов евро.

В этом сезоне бразилец провел 21 встречу в рамках немецкой Бундеслиги, набрав 14 (8+6) очков по системе «гол+пас».