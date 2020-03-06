Лион, Франция, 6 марта 2020, 17:20 — REGNUM Российская тенниситка Дарья Касаткина одержала победу над своей соперницей из Италии Камиллой Джорджи в четвертьфинале турнира WTA в Лионе.

Матч продолжался два часа и закончился в результате трех сетов — 6:2, 4:6, 6:2.

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