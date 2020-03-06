Париж, , 17:11 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» хочет подписать правого защитника «Пари Сен-Жермен» Тома Менье, информирует портал «La Derniere Heure».

Согласно информации источники, немецкий клуб уже контактировал с руководстовм «ПСЖ» и 28-летним игроком. Срок действия контракта Менье с парижском клубом заканчивается этим летом.

Люсьен Фавр, главный тренер «Боруссии», видит в игроке универсальную силу для игры по флангу, а также в схеме с тремя центральными защитниками.

В этом сезоне Мень сыграл в 16 матчах чемпионата Франции и отдал одну голевую передачу.