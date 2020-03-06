Лондон, , 16:28 — REGNUM Пресс-служба Английской Премьер-лиги назвала список претендентов на звание тренера месяца по итогам февраля, сообщается на официальном сайте лиги.

Юрген Клопп — немецкий специалист, возглавляющий лидера чемпионата «Ливерпуль» — впервые в этом сезоне не оказался среди номинантов. Отметим, что в предыдущих случаях наставник лишь однажды не получил статуэтку.

Также не обделили главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, команда которого образует пару лидеров чемпионата вместе с ливерпульским клубом. Однако, отставание «сити» от первой строки составляет 22 очка. На счету «Ливерпуля» 79 очков в 28 турах чемпионата.

Список претендентов на приз лушчему тренеру февраля в АПЛ: Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Микель Артета («Арсенал»), Шон Дайс («Бёрнли») и Крис Уилдер («Шеффилд Юнайтед»).