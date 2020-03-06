Мадрид, , 16:17 — REGNUM Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим игроком испанского чемпионата в прошедшем игровом месяце, об этом сообщает официальный портал Примеры.

Лионель Месси принял участие в четырех фервальских матчах «сине-грнатовых», отличившись в них 10 очками по системе «гол+пас». Капитан каталонского клуба забил четыре гола, все из которых пришлись в ворота «Эйбара» в последнем матче месяца, и шесть голевых передач. Одна передача — в матче против «Хетафе», две — в матче с «Леванте» и сразу три голевые передачи во встрече с «Бетисом».

В текущем сезоне аргентинский нападающий возглавляет список бомбардиров клуба, на его счету 18 забитых мячей и 12 результативных передач в 21 матче испанской Примеры.

«Барселона» располагается на второй строчке чемпионата с 55 очками в активе за 26 туров. Возглавляет турнирную таблицу их прямые конкуренты — мадридский «Реал», на счету которого 56 очков.