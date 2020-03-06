Ташкент, , 15:06 — REGNUM Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике перенесён на неопределённый срок. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

«В связи с распространением коронавируса и ограничением на поездки оргкомитет чемпионата Азии решил перенести проведение турнира на неопределённый срок», — говорится в сообщении.

Отметим, что первенство должно было пройти с 16 по 25 апреля в Ташкенте (Узбекистан). При этом 17 февраля турнир был перенесен из Казахстана в Узбекистан.