Милан, Италия, , 14:51 — REGNUM Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр может перейти в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, «Манчестер Сити» проявляет интерес к 25-летнему словацкому футболисту, поскольку видит в нём основного игрока обороны на ближайшие несколько лет.

Отмечается, что «Сити» планирует купить Шкриньяра в летнее трансферное окно. При этом «Интер» не хочет расставаться с игроком и готов рассматривать только те предложения, сумма которых будет выше €85 млн.

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