Москва, , 14:18 — REGNUM Шансы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой вернуть медали составляют 50 на 50. Об этом 6 марта заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, сообщает «Чемпионат».

"В нынешней ситуации сказать, что гарантированно будет возврат медалей… 50 на 50, я бы так сказал», — сказал Драчёв.

Он добавил, что на данный момент заседание закончено и суд в течение двух-трёх недель будет принимать решение.

Напомним, в ноябре 2017 года Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно дисквалифицированы и лишены медалей Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для такого решения стали показания экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

2 марта 2020 года адвокат биатлонисток Алексей Панич на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) заявил, что подписи Родченкова в документах были поддельными.

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