Асунсьон, , 13:53 — REGNUM Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо освобождён из-под ареста в Парагвае. Об этом 6 марта сообщает Globoesporte.

«Роналдиньо показал представителям полиции свой бразильский паспорт и своё бразильское удостоверение личности», — сказал адвокат экс-футболиста.

Он добавил, что Роналдиньо и его брат не совершали никаких преступных действий. Они приняли решение остаться в Парагвае в ожидании решения суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роналдиньо был задержан в Парагвае по подозрению в использовании поддельного паспорта.

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