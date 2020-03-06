Иркутск, , 13:47 — REGNUM В финальном матче группы В чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который состоялся в Иркутске, сборная Венгрии одержала победу над хоккеистами Украины со счетом 4:1. Как сообщает официальный сайт Приангарья, решающий матч состоялся сегодня, 6 марта, на центральном стадионе «Труд».

Сборная Венгрии одержала победу в группе В чемпионата мира по хоккею с мячом Правительство Иркутской области

«Это первый раз, когда сборная Венгрии выигрывает чемпионат мира по хоккею с мячом. Мы рады вновь вернуться в Иркутск. Снова Иркутск оказался замечательным местом для проведения чемпионата, и мы бы хотели поблагодарить всех организаторов, правительство Иркутской области за предоставленную возможность, а также волонтеров за помощь», — сообщил в ходе церемонии награждения вице-президент Международной федерации хоккея с мячом Аттила Адамфи.

Таким образом, Венгрия, победив в Иркутске, получила путевку в группу А на чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдет в Сыктывкаре в 2021 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, Иркутская область всё равно стала местом проведения чемпионата мира по хоккею с мячом.

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