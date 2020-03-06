Минск, , 13:25 — REGNUM Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла серебряную медаль в масс-старте на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Минске.

Победительницей стала спортсменка из Германии Стефани Шерер, которая за 32 минуты 29,7 секунды прошла дистанцию в 12 км, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Сливко с одним промахом отстала от неё на 26,3 секунды. Замкнула тройку представительница Франции Каролин Коломбо, допустившая два промаха. Её отставание составило 37,9 секунды.

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