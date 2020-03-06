Будапешт, 6 марта 2020, 13:19 — REGNUM Матч между сборными Венгрии и России по футболу состоится в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена». Об этом 6 марта заявил пресс-атташе Венгерской футбольной федерации Герго Сабо, сообщает ТАСС.
«Местом проведения матча между сборными Венгрии и России будет стадион «Пушкаш-Арена» в Будапеште», — сказал Сабо.
Напомним, сборная России сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в новом сезоне Лиги наций. Первый матч состоится 3 сентября против сборной Сербии, а 6 сентября — с Венгрией.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, домашние матчи сборной России в Лиге наций могут пройти в Волгограде и Екатеринбурге.
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