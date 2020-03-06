Окленд, США, , 12:17 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:113.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Норман Пауэлл, набравший 37 очков. Кроме того, разыгрывающий Кайл Лоури сделал дабл-дабл из 26 очков и 10 результативных передач.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал разыгрывающий Стивен Карри, который набрал 23 очка, впервые сыграв за долгое время после перелома руки.

На сегодняшний день «Торонто» занимает второе место в Восточной конференции, в активе команды 106 очков. «Голден Стэйт» идёт на последнем, 15-м месте на Западе с 77 очками.

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