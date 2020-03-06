Токио, , 11:32 — REGNUM Церемония прибытия олимпийского огня в Японию пройдёт без детей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 6 марта сообщили организаторы Игр-2020 в Токио.

Отмечается, что церемония состоится 20 марта.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады разработали меры, которые будут приняты при проведении эстафеты олимпийского огня. В частности, всем участникам эстафеты будут постоянно измерять температуру.

Читайте ранее в этом сюжете: Участникам эстафеты олимпийского огня будут постоянно мерить температуру