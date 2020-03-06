Гранада, Испания, , 11:15 — REGNUM «Гранада» одержала победу над «Атлетиком» (Бильбао) во втором полуфинальном Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Гранады» голы забили нападающий Карлос Фернандес и защитник Херман Санчес. У «Атлетика» отличился защитник Юри Берчиче — этот гол, забитый в гостях, и решил исход двухматчевого провотивостояния.

Отметим, что в первом матче «Атлетик» победил на своём поле со счётом 1:0. Таким образом, клуб из «Бильбао» вышел в финал за счёт гола, забитого в гостях.

В финале Кубка Испании «Атлетик», который ранее выбил из турнира «Барселону», сыграет с «Реал Сосьедадом», который не пустил дальше мадридский «Реал». Матч пройдёт 18 апреля.

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