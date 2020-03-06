Сент-Этьен, Франция, , 11:03 — REGNUM «Сент-Этьен» одержал победу над «Ренном» в полуфинале Кубка Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Футболисты «Ренна» открыли счёт на 33-й минуте. Отличился нападающий М’Байе Ньянг, реализовав пенальти.

«Сент-Этьен» смог отыграться ещё до перерыва. Гол забил защитник Тимоте Колодзейчак на 43-й минуте. А победу «Сент-Этьену» принёс точный удар хавбека Ряда Будебуза на 94-й минуте.

Таким образом, «Сент-Этьен» вышел в финал Кубка Франции, в котором сыграет с ПСЖ. Матч пройдёт 25 апреля.

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