Дерби, Великобритания, 6 марта 2020, 10:53 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Дерби Каунти» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 3:0.
На 33-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу. На 41-й минуте нападающий Одион Игало удвоил счёт. А во втором тайме Игало оформил дубль, забив на 70-й минуте.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, в котором сыграет с «Норвич Сити».
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