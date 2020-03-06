Дерби, Великобритания, , 10:53 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Дерби Каунти» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

На 33-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу. На 41-й минуте нападающий Одион Игало удвоил счёт. А во втором тайме Игало оформил дубль, забив на 70-й минуте.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, в котором сыграет с «Норвич Сити».

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