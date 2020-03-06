Филадельфия, США, , 09:05 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили российский защитник Иван Проворов, который отличился во втором матче подряд, а также Михаэль Раффль, Николя Обе-Кубель и Шон Кутюрье.

В составе «Каролины» единственный точный бросок на счету форварда Джастина Уильямса.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 87 очков после 67 матчей. «Каролина» идёт на 16-м месте с 75 очков после 65 игр.

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