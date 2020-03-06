Тампа, США, , 08:44 — REGNUM «Тампа Бэй-Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Тампы» дубль оформил защитник Виктор Хедман. Ещё по шайбе забросили Алекс Киллорн и российский форвард Никита Кучеров, на счету которого также результативная передача.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отыграл на ноль, отразив 32 броска по своим воротам.

На сегодняшний день «Тампа» занимают третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 89 очков после 67 матчей. «Монреаль» идёт на 23-м месте с 71 очком после 69 игр.

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