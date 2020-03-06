Буффало, США, , 08:26 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Питтсбурга» дубль оформил нападающий Патрик Хёрнквист. Ещё по шайбе забросили Магнус Петтерссон и Сидни Кросби. В составе «Баффало» точные броски на счету Джейка Маккейба и Маркуса Юханссона.

Отметим, что российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отдал две результативные передачи. Он вышел на 65-е место по набранным очкам в истории НХЛ. На счету Малкина теперь 1071 очко (412 + 659).

На сегодняшний день «Питтсбург» занимают седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 84 очка после 66 матчей. «Баффало» идёт на 25-м месте с 66 очками после 67 игр.

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