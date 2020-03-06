Нью-Йорк, США, , 08:13 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Вашингтона» дубль оформил Александр Овечкин. Кроме того, гол и результативная передача на счету Ильи Ковальчука, этот гол стал для него первым за «Кэпиталз». Также отличились Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй.

В составе «Рейнджерс» пять шайб забросил нападающий Мика Зибанежад, ещё один гол на счету Тони Деанджело. Отметим, что Артемий Панарин отдал три результативные передачи, один голевой пас — у Павла Бучневича.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 15-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 76 очков после 67 матчей. «Вашингтон» идёт на пятом месте с 87 очками после 67 игр.

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