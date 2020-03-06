Омск, , 06:35 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил оргкомитет по подготовке к проведению в Омске мирового первенства по хоккею 2023 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Уточняется, что глава региона подписал распоряжение №13-р об утверждении состава регионального организационного комитета, в который вошли 27 человек. Возглавил его первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко.

За месяц участники оргкомитета должны разработать и утвердить план организационно-технических мероприятий («дорожную карту») по подготовке к первенству мира.

Как сообщало ИА REGNUM, первенство мира по хоккею среди юниоров в возрасте до 20 лет пройдёт в Омске и Новосибирске в 2023 году. Как уточняют омские власти, в мировом сообществе эти состязания принято называть молодежным чемпионатом мира.

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