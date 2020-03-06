Москва, , 03:58 — REGNUM В Москву из Милана из-за коронавируса перенесён Европейский отборочный турнир по тхэквондо на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Европейского союза тхэквондо.

Как следует из опубликованного заявления, у организации «не было другого выбора, кроме как перенести мероприятие» в соответствии с распоряжением правительства Италии от 4 марта.

Теперь соревнования, которые должны были пройти в Милане 17−19 апреля, будут проведены в Москве 16−18 апреля.

Напомним, азиатский олимпийский отборочный турнир по этому виду спорта также был перенесён. Вместо китайского Уси спортсмены будут состязаться за права участвовать в олимпиаде в столице Иордании Аммане.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта президент Италии Серджо Маттарелла заявил в специальном видеообращении к согражданам, что в связи с распространением коронавируса Италия переживает особенно сложный и ответственный момент в своей истории.

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