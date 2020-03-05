Копенгаген, 5 марта 2020, 22:09 — REGNUM 28-летний капитан Николай «HUNDEN» Петерсен был выведен из основного состава команды «MAD Lions» по CS: GO. Связано это с плохими результатами команды. На последнем турнире IEM Katowice 2020 «MAD Lions» заняли 9−12 места после поражений от «Evil Geniuses» и «mousesports».
Статистика Николая Петерсена за последний месяц:
Kills per round — 0,46
Deaths per round — 0,75
Average damage per round — 53,8%
K/D ratio — 0,61
На данный момент состав «MAD Lions» выглядит следующим образом:
Лукас «Bubzkji» Андерсен
Фредерик «acoR» Гильдстранд
Расмус «sjuush» Бек
Фредрик «roeJ» Йоргенсен