Дерби, Великобритания, 5 марта 2020, 21:59 — REGNUM Стартовые составы команд:
«Дерби Каунти»: Келле Роос, Крэйг Форсайт, Макс Лоу, Джейден Богл, Том Лоуренс, Джордж Эванс, Мартин Уогхорн, Джейсон Найт, Луи Сибли, Макс Берд, Уэйн Руни.
Главный менеджер: Филлип Коку.
«Манчестер Юнайтед»: Серхио Ромеро, Виктор Линделеф, Эрик Байи, Диого Далот, Люк Шоу, Хуан Мата, Джесси Лингард, Бруну Фернандеш, Фред, Скотт МакТоминей, Одион Игало.
Главный менеджер: Уле-Гуннар Сульшер.
Заключительный матч 1/8 финала Кубка Англии 2019/20 пройдет в городе Дерби (Великобритания) на стадионе «Прайд Парк». Главный арбитр матча — Крейг Поусон.