Тегеран, , 10:54 — REGNUM 5 марта на сайте FUTSALPLANET опубликовали список номинантов на премию «Судья года по футзалу 2019», в который попала также представительница из Ирана Геларех Наземи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На сайте FUTSALPLANET были объявлены номинации лучших судей по футзалу 2019 года от конфедераций АФК, Европы, Азии, Океании, Южной Америки, Центральной и Северной Америки. От Азиатской футбольной конфедерации в качестве кандидатов на звание судьи года были выбраны Геларех Наземи из Ирана и Хироюки Кабаяки из Японии.

Согласно полученным данным, египтянин Мохаммед Хасан Хасан Ахмед Юсеф — единственный кандидат в АФК. Энтони Райли из Новой Зеландии является кандидатом в футбольную конфедерацию Океании. Дарио Хавьер Сантамарио из Аргентины является кандидатом в южноамериканскую, а Лэнс Вахитсма —в Центрально-и североамериканскую футбольную конфедерацию.

Иранский арбитр Геларех Наземи вместе с девятью другими ведущими рефери по мини-футболу вошла в шорт-лист премии «лучший рефери мира».