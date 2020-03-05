Денвер, США, , 21:43 — REGNUM На групповом этапе турнира ESL Pro League Season 11 24 команды были разбиты на 4 группы по 6 коллективов. «Рожденные побеждать» попали в группу B, где их соперниками станут fnatic, Complexity, forZe, FURIA и Heroic. Со шведской командой NaVi встречались на прошедшем турнире в Катовице. Тогда пятерка под руководством Кирилла «Boombl4» Михайлова потерпела поражение со счетом 1:2.

Призовой фонд ESL Pro League Season 11 составляет $750.000. Турнир пройдет в Денвере с 16 марта по 12 апреля.