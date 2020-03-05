Москва, , 21:20 — REGNUM 5 марта на стадионе «Арена Химки» коллектив Сергея Юрана одержал крупную победу над московским «Торпедо» со счетом 5:1 и вышла в полуфинал Кубка России, где встретится с победителем матча «Шинник» — «Урал». В команде хозяев голами отличились Дмитрий Тихий, Александр Трошечкин, Дмитрий Барков, Аршак Корян и Артем Полярус на 27, 47, 57, 82 и 85 минутах соответственно. Трошечкин, Корян и Барков также отличились голевыми передачами. В составе «черно-белых» отметился лишь Иван Сергеев, забивший мяч в ворота Дмитрия Хомича в дебюте второй половины.

Для 27-летнего украинского вингера Артема Поляруса мяч, забитый в этом противостоянии, стал для футболиста 10 в сезоне во всех турнирах (3 — Кубок ФНЛ, 3 — Кубок России, 5 — ФНЛ).

Статистика матча («Химки"/ «Торпедо»)

Удары 12/7

Удары в створ 9/3

Владение 50%/50%

Фолы 13/13

Угловые 6/2

Желтые карточки: Гордюшенко — 23, Мартузевич — 32, Руденко — 34, Галоян — 58, Конате — 88.