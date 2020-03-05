Магнитогорск, Челябинская область, , 20:00 — REGNUM 5 марта состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча прошла на «Арене Металлург» и завершилась победой казахстанских гостей в дополнительное время — 2:1.

В составе «Барыса» голами отличились: Даррен Лиц (большинство, 9-я минута) и Линус Виделль (61-я минута, овертайм). «Барыс» повел в серии до четырех побед с общим счетом — 2:1.

Единственную шайбу «Металлурга» забросил 38-летний Сергей Мозякин на 7-й минуте третьего периода.

«Барыс» завершил регулярный чемпионат на втором месте Востока с 84 очками за 62 матча. «Металлург» расположился на седьмом месте с 65 очками на счету.