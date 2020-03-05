Уфа, , 19:52 — REGNUM 5 марта состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Встреча прошла на «Уфа-Арене» и завершилась победой хозяев с разгромным преимуществом в счете — 6:3.

Счет встреч был рано открыт игроками ныне балашихинского «Авангарда». Сергей Шумаков отличился с передач Семёна Кошелева и Кирилла Семёнова на второй минуте встречи. Вскоре гости удвоили преимущество в счете. Экс-защитник «Монреаля» Алексей Емелин забросил свою первую шайбу в этом сезоне на 17-й минуте периода.

В начале второй 20-минутки хозяева завладели инициативой и изменили ход встречи. На 5-й минуте периода Александр Бурмистров сократили отставание «Салавата» в счете. Ближе к середине тайма форвард «уфимцев» Петр Хохряков вернул счету изначальное равенство.

«Салават Юлаев» продолжил доминировать и в заключительном периоде. «Юлаевцы» забросил четыре шайбы, получив в ответ лишь одну. 33-летний нападающий Линус Умарк оформил ассистентский хет-трик. На 50-й секунде периода с его помощью отметился Сакари Маннинен. Позднее на 7-й минуте тоже самое сделал финн Теему Хартикайнен, через две минуты повторив последовательность событий. Единственную шайбу «омичей» в рамках третьего периода забросил Брендон Макмиллан в численном большинстве. На 19-й минуте Владимир Жарков установил итоговый счет встречи, забросив в пустые ворота — 6:3.

«Салават» вышел в лидеры в общем зачете серии — 2:1.