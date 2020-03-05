Рим, , 18:49 — REGNUM Римский марафон, который традиционно проводиться с 1982 года в конце марта, отменен из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Маршрут забега проходит по набережной Тибра и центру Рима.

«Вследствие чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и в соответствии с положениями правительственного декрета от 4 марта 2020 года, марафон, который должен был состояться 29 марта, отменен», — сообщается на их странице в Facebook.

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