Коронавирус в спорте: АПЛ может лишиться зрителей на ближайшие матчи
Ливерпуль, Великобритания,
5 марта 2020, 18:37 — REGNUM Ближайшие матчи Английской Премьер-Лиги могут пройти без зрителей на трибунах из-за коронавируса COVID-19, сообщает член совета директоров ливерпульского «Эвертона» Александр Рязанцев.
Об этом в своем твиттере рассказал журналист Роб Харрис.
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История вопроса
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Коронавирус — это патоген, который способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы как человека, так и животных. Китайский вариант способен передаваться от человека к человеку. Медики задаются вопросом, представляет ли собой вспышка в КНР чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба.