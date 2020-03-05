Ливерпуль, Великобритания, 5 марта 2020, 18:37 — REGNUM Ближайшие матчи Английской Премьер-Лиги могут пройти без зрителей на трибунах из-за коронавируса COVID-19, сообщает член совета директоров ливерпульского «Эвертона» Александр Рязанцев.

Об этом в своем твиттере рассказал журналист Роб Харрис.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в спорте: матч «Валенсия» — «Аталанта» пройдет без зрителей