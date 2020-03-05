Турин, Италия, , 17:49 — REGNUM Согласно сообщениям «Football Italia», туринский «Ювентус» заинтересован в услугах немецкого голкипера «Барселоны» Марк-Андре Тер Штегена.

Клуб рассматривает возможность переманить 27-летнего вратаря уже этим летом. Немец недоволен неспокойной ситуацией в раздевалке испанского клуба, которая связано с нынешним наставником «Барселоны» Кике Сетьеном.

В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль.