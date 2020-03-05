Монпелье, Франция, , 17:28 — REGNUM Форвард французского клуба «Монпелье» Анди Делор рассказал о поведении экс-полузащитника петербургского «Зенита» Леонардо Паредеса во время одной из встреч с «Пари Сен-Жермен».

«Худший — это Паредес. Он потрясает, но он всё ещё не Неймар и не Мбаппе. Именно это я сказал ему в прошлый раз, когда мы играли дома с «ПСЖ». Мы доминировали весь матч. В какой-то момент Паредес и Неймар оказались в метре друг от друга и начали пасоваться между собой, чтобы вывести нас из себя. Я начал говорить что-то Неймару, между нами началась небольшая перепалка, и тут Парадес подошёл и начал вести себя как его телохранитель. Он что-то говорил, оскорблял всех. Я не понимаю этого парня… Поэтому я спросил, кто это, чёрт возьми, такой. Он отличный игрок, но не Неймар и не Мбаппе», — передаёт слова нападающего «Get French Football News».