Манчестер, Великобритания, , 17:02 — REGNUM Согласно информации, размещенной на официальном портале «Манчестер Юнайтед», английский клуб продлил контракт с 37-летним вратарем ротации Ли Грантом.

Новое соглашение будет рассчитано до конца следующего сезона. На данный момент вратарь находиться в лазарете, восстанавливаясь от травмы руки. Ли должен успеть вернуться на поле к концу сезона. Однако неизвестно как он это сделает. В нынешнем сезоне Грант провел лишь одну встречу за «манкунианцев» в Лиге Европы, в которой пропустил два мяча в свои ворота. Больше игрок не заявлялся за основную команду.

Голкипер защищает цвета манчестерского клуба с 2018 года, перейдя из стана «Сток Сити», который ныне барахтается в середине турнирной таблицы второго по силе чемпионата Англии.

Грант начал карьеру в 2000 году за «Дерби Каунти», где провел последующие семь лет, переодически скитаясь по арендам. Позднее голкипер был задействован за «Шеффилд Уэнсдей» и «Бёрнли», но в 2013 году вернулся в стан «Дерби» и снова на продолжительный срок, четыре года.