Турин, Италия, , 16:41 — REGNUM Футбольный клуб «Ювентус» приостановил проведение экскурсий на своем стадионе в Турине из-за распространения коронавируса.

Экскурсии будут приостановлены до 3 апреля, об этом сообщает официальный Твиттер аккаунт клуба, ссылаясь на постановление Министерства здравоохранения Италии.

Отметим, что разразившееся вспышка эпидемии в Италии привело к тому, что местное правительство постановило о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей. Действие этого запрета рассчитано до 3 апреля.

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