Валенсия, Испания, , 16:28 — REGNUM Согласно сообщениям официального портала УЕФА, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта» пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Встреча должна пройти на стадионе «Месталья» в Валенсии 10 марта. Как сообщают представители испанского клуба, «Валенсия» не желает принимать итальянских болельщиков из-за эпидемии, разразившейся в их стране.

Первая встреча противостояния закончилась разгромной победой «Аталанты» со счетом 4:1.

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