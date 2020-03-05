Вашингтон, , 16:15 — REGNUM Крупный спортивный телеканал «Sportsnet» составил свой собственный рейтинг на ближайший драфт НХЛ, который должен пройти летом 2020 года в Монреале.

Лидером предстоящей ярмарки юниоров по их мнению станет нападающий Алексис Лафренье. В этом сезоне 18-летний канадец провел 50 игр в юниорской лиге Квебека за «Римуски», набрав 109 (35+74) очков. Напомним, что игрок завоевал золото молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады до 20 лет и принял участие в 5 матчах первенства, заработав в них 10 (4+6) очков.

В топ-20 рейтинга вошли два россиянина — вратарь Ярослав Оскаров (13-й) и нападающий Родион Амиров (20-й).

1. Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL)

2. Куинтон Байфилд («Садбери», OHL)

3. Тим Штюцле («Мангейм», Германия)

4. Александер Хольц («Юргорден», Швеция)

5. Марко Росси («Оттава», OHL)

6. Джейми Дрисдейл («Эри Оттерс», OHL)

7. Коул Перфетти («Сагино», OHL)

8. Антон Лунделль (ХИФК, Финляндия)

9. Лукас Рэймонд («Фрелунда», Швеция)

10. Джек Куинн («Оттава», OHL)

13. Ярослав Аскаров («СКА-Нева», Россия)

19. н. Родион Амиров («Салават Юлаев», Россия).