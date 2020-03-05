Москва, , 14:21 — REGNUM Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в ситуации, которая сложилась на чемпионате мира по биатлону с российским спортсменом Александром Логиновым и его тренером Александром Касперовичем. По словам комментатора, обыски в отеле российских биатлонистов могли быть связаны со словами Тихонова.

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«Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова … Александра Тихонова», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

В доказательство своих слов он опубликовал копии официальных документов по делу Логинова, полученные по каналам связи из Италии.

https://www.instagram.com/p/B9WQNoThd3x/

«Очень много бессмыслицы про Логинова, что он мог что-то принимать и как Касперович мог ему что-то передавать! Но все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова», — добавил комментатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Италии полиция провела обыски в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Обыск был проведен по запросу исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен, которая заподозрила Логинова в использовании допинга.

На чемпионате Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Но после инцидента с обыском, в ходе которого ничего подозрительного обнаружено не было, он отказался участвовать в последней гонке на чемпионате мира — масс-старте.

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