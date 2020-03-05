Джакарта, , 14:10 — REGNUM Более тысячи участников из 18 стран подтвердили, что примут участие в велогонке L'etape Indonesia 2020, которая пройдет 3−5 апреля, сообщает Antara.

Глава L'etape Indonesia Заки Бадрудин заявил, что на сегодняшний день количество участников, которые зарегистрировались и подтвердили это событие, достигло 1300 человек из 18 стран.

«В велогонке примут участие, помимо гонщиков и официальных лиц, ещё пять тысяч человек», — отметил Заки Бадрудин.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз продолжит поддерживать мир в провинции Ачех.

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