Лондон, , 14:05 — REGNUM Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что действующий контракт 26-летнего Кейна со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Его стоимость, по данным Transfermarkt, составляет €150 млн.

Напомним, Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», за который он выступает с 2011 года. Всего на его счету 278 матчей за клуб и 181 гол.

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