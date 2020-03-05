Москва, , 12:50 — REGNUM Возможность переноса или отмены чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса не обсуждалась Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 5 марта заявил гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

«Могу всех успокоить — никаких обсуждений переноса, отмены не было», — сказал Сорокин.

Он добавил, что УЕФА создал рабочую группу, которая совместно с лигами занимается вопросами отмены матчей, но чемпионат Европы не входит в этот круг вопросов.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен быть проведён в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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