Москва, , 12:19 — REGNUM Матчи сборной России по футболу в Лиге наций могут пройти в Волгограде и Екатеринбурге. Об этом 5 марта заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Мы постарались проехаться по всей стране. Не посетили только два города — Волгоград и Екатеринбург. Возможно, в Лиге наций постараемся это наверстать», — сказал Черчесов.

Он добавил, что на всех матчах сборной России бывают аншлаги, а сама команда старается быть максимально доступной для болельщиков.

Напомним, в Лиге наций сборная России сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций