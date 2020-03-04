Мехико, , 23:59 — REGNUM Занятия в нескольких начальных и средних школах были отменены местными властями из-за угрозы нападения льва в муниципалитете Валье-де-Браво в мексиканском штате Мехико. Об этом 4 марта сообщает Radio Formula.

Сбежавший с ранчо лев загрыз человека, животное до сих пор не поймано. Власти муниципалитета Валье-де-Браво подтвердили отмену занятий как минимум в 13 учебных учреждениях.

Тело жертвы хищника было найдено 1 марта в районе Пиналь. Экспертам не сразу удалось определить, какое именно животное совершило нападение на человека: настолько крупные хищники семейства кошачьих не обитают в Мексике.

К розыску и поимке животного подключены силы полиции, флота и армии. Власти настоятельно рекомендовали жителям не выходить на улицы до дополнительных распоряжений. Зона предполагаемого местонахождения хищника перекрыта и прочёсывается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рыси, свободно гуляющей по улицам Биробиджана, которую застрелил сотрудник полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейский застрелил рысь на улице Биробиджана