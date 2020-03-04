Берлин, , 22:40 — REGNUM На заключительный матч ¼ финала Кубка Германии сезона 2019/20, который пройдет на стадионе «Коммерцбанк-Арена», менеджеры немецких команд Ади Хаттер и Флориан Кохфельдт выставили основные составы с несколькими вынужденными ротациями. Например, вместо ключевого игрока франкфуртского клуба Гонсало Пасьенсы с первых минут выйдет 24-летний форвард сборной Португалии Андре Силва.

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Эван Н’Дика, Мартин Хинтереггер, Альмами Туре, Дэвид Эбрахам, Штефан Ильзанкер, Джибриль Соу, Филип Костич, Тимоти Чендлер, Даити Камада, Андре Силва.

«Вердер»: Иржи Павленка, Кевин Фогт, Никлас Мойсандер, Эмер Топрак, Людвиг Аугустинссон, Гебре Селассие, Милот Рашица, Дэви Классен, Леонардо Битенкур, Максимилиан Эггештайн, Дэви Зельке.