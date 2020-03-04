Женева, Швейцария, , 22:30 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариальное заверение бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба МОК.

Напомним, что CAS рассматривает дела российских биатлонисток — Зайцевой, Романовой и Вилухиной, которые были пожизненно дисквалифицированы МОК за якобы нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Защита российских биатлонисток представила суду результаты экспертизы британской Group-IB, которые показывают, что подписи Родченкова на документах, являющихся доказательством по делу Зайцевой, Вилухиной и Романовой, могли быть вставлены туда из другого источника.

CAS приобщил результаты экспертизы к делу и потребовал от МОК в течение суток дать разъяснения.

В итоге МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства. Коллегия арбитров CAS приняла эти документы.