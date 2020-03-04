Леверкузен, Германия, , 22:25 — REGNUM 4 марта в Леверкузене на стадионе «БайАрена» в рамках ¼ финала Кубка Германии был разыгран матч между командами «Байер-04» и «Унион» (Берлин). Противостояние завершилось волевой победой «фармацевтов».

На единственный мяч берлинской команды, который забил 24-летний датский форвард Маркус Ингвартсен, «Байер» ответил тремя голами за авторством Карима Беллараби, Чарлеса Арангиса и Муссы Диаби на 72, 86 и 90 минутах соответственно.

«Байер-04» стал третьей командой, вышедшей в полуфинал Кубка. Ранее это сделали «Бавария» и «Саарбрюккен».

Бригада арбитров: Бенджамин Кортус | Флориан Хефт | Кристиан Лейхер | Торбен Зивер.